Solide vain­queur de Nikoloz Basilashvili ce lundi au premier tour du Rolex Paris Masters (6–2, 6–4), Adrian Mannarino traverse actuel­le­ment une bonne période après avoir battu Andrey Rublev à Moscou. Le Tricolore apprécie en effet énor­mé­ment ce moment de la saison où son jeu s’ex­prime à merveille. Mais ce qui a surtout retenu son atten­tion, c’est le soutien presque total du public.

« La présence du public c’est forcé­ment hyper agréable. Cela faisait très long­temps que je n’avais pas eu une ambiance comme cela, avec un public complè­te­ment pour moi même si on va dire que c’était peut‐être du 95 % pour moi, 5 % pour mon adver­saire. C’était un gros soutien. C’est sûr que ce sont des moments et des émotions hyper agréables à vivre. J’espère que cela va aller dans le bon sens, et que l’on retrou­vera ce genre d’am­biance le plus souvent possible. »