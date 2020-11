Qualifié pour la 1ère fois en 8ème de finale, Adrian Mannarino, ne veut pas s’enflammer. Discret dans les médias et sur le court, le Tricolore préfère rester calme : « J’avais jamais réussi à passer deux tours de suite ici, tout simplement parce que j’avais joué de très bons joueurs, plus forts que moi. Je me souviens avoir perdu contre Berdych en trois sets, contre Goffin en trois sets, contre Rafa l’année dernière sur un match accroché. Je pense que c’était un peu plus de la faute de mes adversaires, qui étaient juste plus forts que moi. Après, oui, j’ai une bonne passe actuelle, mais maintenant ce n’est pas non plus des résultats que je n’ai jamais atteints par le passé. Les huitièmes de finale en Masters 1000 sur dur, j’en ai déjà réalisé. Une finale en 250, j’en ai déjà joué 10, je crois. Oui, je suis en forme, maintenant rien d’exceptionnel, j’essaie juste de faire de mon mieux, et je n’ai pas l’impression en tout cas de surjouer ou d’être en chauffe en ce moment. Je joue le même jeu que je joue depuis un an, un an et demi. C’est juste que voilà, il y a des fois où la balle reste plus proche de la ligne et qu’elle ne sort pas de deux millimètres et ça change pas mal de choses. Mais honnêtement, il n’y a pas de quoi s’enflammer en ce moment«