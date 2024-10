Victime d’une program­ma­tion un peu bizarre de la part de la direc­tion du tournoi (programmé sur le court n°2 en même temps qu’Arthur Fils sur le central et Ugo Humbert sur le n°1) Adrian Mannarino a enchaîné un deuxième succès d’af­filée sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy après une victoire en trois manches face au Belge Zizou Bergs : 3–6, 6–2, 6–4, en 2h15.

De passage en confé­rence de presse, le vétéran trico­lore a fait part de son soula­ge­ment de ne plus avoir à jouer sur ce court 2, qui ne ressemble pas vrai­ment à un terrain de Masters 1000.

« Quand je pense à Bercy, je pense vrai­ment au court central. J’ai peu de bons souve­nirs, en tant que joueur ou spec­ta­teur, sur les courts 1 et 2. C’est vrai­ment un court parti­cu­lier parce que quand on joue des tour­nois indoor, ce sont souvent dans de grandes salles qui sont très hautes de plafond et avec de grands gradins. Ici, fina­le­ment, c’est un court très diffé­rent. Je ne vais pas dire que c’était un super court juste parce que j’ai gagné mon match, non. Je ne peux pas dire que je m’y sentais bien, que ce soit en match ou en entraî­ne­ment. Je suis bien content de ne pas rejouer sur ce court. »