Deux jours seulement après sa défaite en finale du tournoi kazakh de Nur-Sultan, Adrian Mannarino a trouvé les ressources physiques et mentales pour s’imposer au premier tour du Rolex Paris Masters face à Dusan Lajovic (7-6, 6-3). Pas mécontent d’une telle performance après un long voyage, le 36e mondial évoque ses impressions et celles d’autres joueurs sur le fait de jouer dans une telle période.

« On est toujours un peu tendu. Et il faut faire avec. Je pense que la meilleure des manières de gérer ça, c’est de se dire que si on peut jouer un tournoi et si on peut gagner des matches, il faut le prendre en bonus mais il ne faut vraiment pas avoir d’attente concernant les tournois ou les potentiels résultats, parce que sinon, ça ajouterait trop de pression je pense et du coup, ça devient assez épuisant. On en parle avec beaucoup de joueurs. Pour des joueurs de double qui ont un prize money encore inférieur à ceux des joueurs de simple, sachant que les prize money ont été réduits de manière conséquente, c’est dur pour eux, parce que voyager coûte plus cher qu’avant, c’est plus compliqué et plus stressant qu’avant pour ne pas forcément gagner d’argent. Ils y vont parfois à perte. C’est une interrogation à avoir : faut-il jouer en connaissant toutes ces restrictions ? Ou faut-il plutôt zapper cette année en espérant que ça aille mieux dans les prochains mois ? Ce qui est sûr, si on ne joue pas, des joueurs jouent les tournois et nous passent devant au classement. On est un peu pris en tenaille à se dire : si on ne joue pas, cela nous pénalise. C’est malheureusement compliqué ».