Accompagné par l’ex‐entraîneur de Dominic Thiem, Gunter Bresnik, depuis le début de la saison, Gaël Monfils a plusieurs fois expliqué qu’il tentait de mettre de nouvelles choses en place dans son jeu. Il veut prendre plus de risques, taper plus fort. Pourtant, Adrian Mannarino, que Gaël a battu mercredi à Bercy, ne remarque rien de nouveau chez son ami.

« J’ai l’ha­bi­tude, on s’en­traîne hyper souvent ensemble sur les tour­nois. À chaque fois que l’on est sur le même tournoi, on s’en­traîne ensemble. On s’est joué plein de fois en tournoi. On se connaît par cœur. Du coup, je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir un nouveau joueur ou d’avoir affaire à un nouveau type de jeu. C’est Gaël (…) Je connais ses qualités. Il se déplace telle­ment bien, il arrive à avoir des balles que prati­que­ment aucun joueur n’arrive à atteindre. Il oblige à prendre un tout petit peu plus de risques parce qu’on sait que si on ne fait pas un coup prati­que­ment parfait, cela va revenir. Et du coup, il pousse à la faute. C’est une énorme qualité chez lui. En tout cas, je n’ai pas l’im­pres­sion de voir un joueur qui joue diffé­rem­ment de celui auquel j’ai toujours été habitué », a expliqué Mannarino en confé­rence de presse.