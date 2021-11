Entraîneur d’Hugo Gaston depuis que celui‐ci est tout petit, Marc Barbier a été inter­rogé juste après la sensa­tion­nelle victoire de son protégé face à Carlos Alcaraz ce jeudi soir. Et l’émo­tion était visi­ble­ment très forte.

« Il y a beau­coup d’émo­tions et beau­coup de joies, beau­coup de plai­sirs. C’est diffi­cile de mettre des mots là‐dessus, l’émotion est telle­ment forte, c’est telle­ment éton­nant ce qu’il se passe que c’est magique, c’est une semaine magique. Je pensais que ce scénario là (celui du deuxième set, ndlr) allait se produire au troi­sième set et fina­le­ment, petit à petit, il est remonté, un jeu, deux jeux, et je pense qu’au fur et à mesure, il y a cru », a déclaré l’en­traî­neur fran­çais au micro de RMC Sport.