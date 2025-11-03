Speaker emblé­ma­tique de Roland‐Garros, mais aussi des Masters 1000 de Paris, Monte‐Carlo et de la plupart des tour­nois disputés en France, Marc Maury a évoqué sur ses rela­tions avec les joueurs, notam­ment Alexander Bublik, qu’il a croisé lors de cette inter­view accordée à France Télévisions.

#RolexParisMasters | 🎤🎾 Sa voix est connue de tous les fans de tennis en France : rencontre avec Marc Maury, maître de céré­monie du @rolexparismasters depuis trente ans !

« Lui, je le connais depuis très long­temps. C’était un joueur fantasque, qui n’ar­ri­vait pas à jouer régu­liè­re­ment à très haut niveau. Et puis un jour, il a gagné une finale. Il a gagné à l’Open Sud de France, en battant qui ? Sascha Zverev, il y a quelques années (2022). C’est ce rapport‐là qu’on a avec eux. Quand on les voit grandir, on peut les mettre en valeur ensuite. »