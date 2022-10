Les premiers matchs du tableau prin­cipal du Rolex Paris Masters viennent de débuter sur les courts de l’Accor Hôtel Arena. Pendant ce temps là, les autres joueurs profitent de la vie pari­sienne comme Novak Djokovic.

Alors que le Serbe s’échauffait tran­quille­ment avec Marco Panichi dans un parc pari­sien. Le grand favori du Rolex Paris Masters a alors aban­donné son prépa­ra­teur physique pour venir en aide à une dame grande diffi­culté avec sa valise.

Dans un premier temps le membre de la team du Serbe a été choqué que Novak inter­rompre son entraî­ne­ment subi­te­ment avant d’en comprendre la raison comme il l’a exprimé :

« Pendant l’échauf­fe­ment dans le parc, il me laisse avec l’élas­tique à la main et s’en­fuit pour aider une dame avec ses bagages et l’ac­com­pagne à la gare. »

Quel gent­leman ce Novak. 🎩



Le Serbe est un gent­leman et cela passe avant tout, même le bon dérou­le­ment de son échauffement.