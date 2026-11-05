Matteo Berrettini semble retrouver de sa superbe cette semaine au Rolex Paris Masters, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale après deux belles prestations.
Vainqueur d’Ugo Humbert ce mercredi soir, l’Italien a confirmé son retour en forme et surtout sa confiance retrouvée, lui qui sait parfaitement à quel point il peut être dangereux lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.
Et alors qu’un immense défi l’attend au prochain tour face à Carlos Alcaraz, Berrettini a tenu à prévenir ses futurs adversaires, et notamment le numéro 2 mondial, qu’il faudra compter sur lui.
« Surtout dans ces conditions, je peux battre n’importe qui. Je connais la valeur de mon tennis » a déclaré l’Italien.
Une déclaration pleine de confiance qui promet une belle bataille face à l’Espagnol, dans des conditions qui semblent particulièrement convenir à l’ancien finaliste de Wimbledon.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 10:43