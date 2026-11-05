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Matteo Berrettini s’emballe avant d’af­fronter Carlos Alcaraz en huitièmes de finale : « Surtout dans ces condi­tions, je peux battre n’importe qui. Je connais la valeur de mon tennis »

Par
Antoine Trupiano
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Matteo Berrettini semble retrouver de sa superbe cette semaine au Rolex Paris Masters, où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale après deux belles prestations.

Vainqueur d’Ugo Humbert ce mercredi soir, l’Italien a confirmé son retour en forme et surtout sa confiance retrouvée, lui qui sait parfai­te­ment à quel point il peut être dange­reux lors­qu’il évolue à son meilleur niveau.

Et alors qu’un immense défi l’at­tend au prochain tour face à Carlos Alcaraz, Berrettini a tenu à prévenir ses futurs adver­saires, et notam­ment le numéro 2 mondial, qu’il faudra compter sur lui.

« Surtout dans ces condi­tions, je peux battre n’im­porte qui. Je connais la valeur de mon tennis » a déclaré l’Italien.

Une décla­ra­tion pleine de confiance qui promet une belle bataille face à l’Espagnol, dans des condi­tions qui semblent parti­cu­liè­re­ment convenir à l’an­cien fina­liste de Wimbledon.

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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