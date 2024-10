En confé­rence de presse après sa défaite contre Alexei Popyrin (6−4, 2–6, 7–6[4], en 2h33 de jeu), dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Daniil Medvedev a une fois de plus exprimé son mécontentement.

« C’est le plus grand nombre d’éli­mi­na­tions au premier tour sur dur pour moi sur une année depuis proba­ble­ment 2018, je dirais, ou peut‐être même plus loin. Et il y a une raison à cela. D’un côté, je ne veux pas être celui qui pleure quand il perd au premier tour, mais à Shanghai et Pékin, où je n’ai perdu que contre Alcaraz et Sinner, j’ai aussi pleuré. Comme je l’ai dit, certains joueurs aime­ront cette balle. Je pleure parce cela me désa­van­tage. Mais si vous prenez six balles neuves parmi les balles qui sortent de la boîte, et que vous les observez rebondir, il y aura six balles diffé­rentes. Je ne pense pas que cela soit normal. »