Forcément heureux de son sacre sur le Rolex Paris Masters, son troisième Masters 1000 en carrière, Daniil Medvedev s’est présenté en conférence de presse avec la banane et quelques punchlines…

« Je suis ravi de cette victoire et surtout mon niveau de jeu était vraiment au top cette semaine. Ce n’est pas facile de jouer contre moi quand je suis dans cette forme. C’était un match serré. Après le premier set, je ne savais plus quoi faire car je n’avais aucune balle de break. Je ne me sentais pas bien à la relance avec son service puissance. J’étais un peu fatigué après. J’avais donc le sentiment que le match pouvait me glisser des mains. J’ai tenu le coup. J’ai eu cinq balles de break au deuxième set. J’ai exercé de la pression sur lui constamment et petit à petit, j’ai changé de braqué. Et j’ai réussi à le breaker ce qui était une bonne chose pour moi. Bien sûr, cela me rappelle les finales précédentes où j’ai joué contre lui. Et je suis ravi cette fois-ci de l’avoir remporté ».