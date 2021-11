Le public de Bercy a été au rendez‐vous, et excep­tion­nel­le­ment bruyant. Certains ont quand même un peu gâché la fête en pertur­bant les joueurs au moment de leur service. Gêné dans le dernier set, Daniil Medvedev, furieux, a dit tout le mal qu’ils pensaient de ces pertur­ba­teurs à l’ar­bitre de la finale, Aurélie Tourte, qui n’a cessé de faire la police dimanche.

« Mais je pense qu’il est plus facile de profiter de la vie quand tu n’as pas de cerveau. Parce que tu cries juste. Peu importe si le gars sert ou non, tu cries et tu profites de la vie », a lâché le numéro 2 mondial sur sa chaise pendant la rencontre.