Auteur d’une pres­ta­tion impres­sion­nante contre Alexander Zverev samedi, Daniil Medvedev prépare sa finale contre Novak Djokovic avec confiance. Il va s’ap­puyer sur la finale de l’US Open de septembre, en essayant d’an­ti­ciper ce que le numéro 1 mondial va modi­fier pour tenter de le battre.

« Le bilan aux confron­ta­tions n’est pas si impor­tant, à moins que l’on soit à 8–0 par exemple. Chaque match vous aide tacti­que­ment et menta­le­ment. Par exemple, la finale de l’Open d’Australie m’a beau­coup aidé pour mieux préparer l’US Open. Il y a des choses que je vais pouvoir répéter, que je vais pouvoir utiliser contre Novak, même si on sait qui est Novak. S’il n’était pas en mesure de s’adapter aux circons­tances, il n’en serait pas là aujourd’hui. Il va certai­ne­ment changer quelque chose dans son jeu. Donc, il va falloir que j’y pense, que je m’adapte. Ça, c’est le jeu, c’est le tennis ! Contre certains joueurs, on a le senti­ment que l’on a gagné il y a quelques mois et que l’on peut rester sur cette lancée. On va voir comment cela va se passer demain », a analysé le deuxième joueur de la planète.