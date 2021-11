Daniil Medvedev a donner les clefs pour performer en fin de saison, à Bercy ou ailleurs. Selon le numéro 2 mondial, il faut d’abord essayer d’ar­river le plus frais possible. Et il faut s’ap­puyer sur un service puis­sant, combiné avec une bonne qualité de retour. Tout simplement.

« Pour être honnête, après une longue saison diffi­cile il faut à la fois fort menta­le­ment et physi­que­ment : il faut garder l’es­prit robuste, mais aussi garder la forme grâce à une bonne prépa­ra­tion physique. Moi j’ai le senti­ment d’être en forme dans cette deuxième partie de la saison. Je pense que c’est ça le plus impor­tant. Ensuite, pour le tennis en indoor, bien sûr, il faut que le service soit bon ; le service et le retour sont les deux compar­ti­ments les plus impor­tants. Le plan de jeu est un petit peu moins impor­tant qu’en exté­rieur. Mais c’est sûr que le service est très impor­tant en indoor, même plus que sur gazon. A Paris c’est un court assez rapide. Je ne sais pas comment ce sera à Turin. On verra bien comment ça va se passer à Turin », a analysé Medvedev, qui enverra ses ogives de plus de 200 km/h à Ilya Ivashka dès mercredi pour son entrée en lice.