Si la logique a été respectée lors de ce duel entre Daniil Medvedev et Hugo Gaston, on est quand même pas passé loin d’un sacré exploit. Poussé par un public pari­sien en furie et tota­le­ment déchaîné, le Tricolore a réalisé une première manche de très, très haut niveau avant de malheu­reu­se­ment craquer, proba­ble­ment rattrapé par ses émotions.

Car on ne peut forcé­ment pas occulter les trois balles de set qu’il s’est procuré, à 6–5, 40–0, lors d’un premier set presque irra­tionnel. Le Toulousain s’est certai­ne­ment déjà vu remporter la manche alors qu’il aurait du rester dans l’ins­tant présent. Facile à dire devant sa télé. Ses amor­ties tentées à ce moment‐là n’étaient certai­ne­ment pas justi­fiées mais comment lui en vouloir ?

Après s’être incliné au terme d’un jeu décisif irres­pi­rable et où il a mené 5 points à 4, service à suivre, Hugo est ensuite logi­que­ment redes­cendu en pres­sion en encais­sant un sévère 4 jeux à rien. Mais comme face à Carlos Alcaraz en quarts de finale ce jeudi, le Français a continué à demander l’appui du public. Un appel salva­teur puis­qu’il s’est même permis de débreaker une première fois le Russe. Mais libéré par ce gain presque ines­péré du premier set, Daniil s’est appuyé sur une séré­nité retrouvée et une expé­rience qui commence à peser.

Le tenant du titre s’im­pose donc, 7–6(7), 6–4, après 1h45 de jeu face à un Hugo Gaston fina­le­ment plus marrant à regarder qu’à affronter. Pour une nouvelle place en finale, Medvedev affron­tera le vain­queur du duel entre Alexander Zverev et Casper Ruud.