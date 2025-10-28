Au micro d’Eurosport après sa victoire contre Jaume munar au premier tour du Masters 1000 de Paris (6−1, 6–3), Daniil Medvedev a expliqué pourquoi il ne s’attendait pas à jouer à ce niveau de jeu.
« J’ai été très surpris de mon niveau. Avant le début du tournoi, je ne me sentais pas bien. Ça arrive. J’ai pris 6–1, 2–0 à l’entraînement contre Alcaraz. Je lui ai dit après : ‘demain je perds, mercredi je suis aux Maldives’. Et finalement, dès le début du match, je me suis dit : ‘woah, je joue bien’. Je suis très content de mon niveau de tennis. »
Au deuxième tour, le 13e mondial affrontera le revenant Grigor Dimitrov, tombeur de Giovanni Mpetshi Perricard.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 18:44