Au micro d’Eurosport après sa victoire contre Jaume munar au premier tour du Masters 1000 de Paris (6−1, 6–3), Daniil Medvedev a expliqué pour­quoi il ne s’at­ten­dait pas à jouer à ce niveau de jeu.

« J’ai été très surpris de mon niveau. Avant le début du tournoi, je ne me sentais pas bien. Ça arrive. J’ai pris 6–1, 2–0 à l’en­traî­ne­ment contre Alcaraz. Je lui ai dit après : ‘demain je perds, mercredi je suis aux Maldives’. Et fina­le­ment, dès le début du match, je me suis dit : ‘woah, je joue bien’. Je suis très content de mon niveau de tennis. »

Au deuxième tour, le 13e mondial affron­tera le reve­nant Grigor Dimitrov, tombeur de Giovanni Mpetshi Perricard.