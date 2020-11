Vainqueur en trois manches de l’Australien Alex De Minaur, Daniil Medvedev va affronter Diego Schwartzman pour une place dans le dernier carré. Les deux joueurs ne sont pas les meilleurs amis du monde depuis leur confrontation sur l’ATP Cup en janvier dernier. L’Argentin avait notamment reproché une attitude moqueuse et limite du Russe. Depuis, « El Peque » ne veut plus s’entraîner avec lui ni le saluer…

Une situation qui n’atteint pas plus que cela Medvedev qui affirme qu’il n’a aucun problème avec Diego : « Diego a joué de manière fantastique ces derniers temps. Il sera certainement à Londres. Ce n’est pas officiel encore, mais il y a de grandes chances que cela se produise ; ce sera un match difficile. Quant à la l’ATP Cup, si vous regardez le match, les deuxièmes et troisièmes sets, parfois j’applaudissais Diego quand il jouait bien et je comprends bien sûr la raison pour laquelle il peut être en colère contre moi. Je comprends ma position aussi, mais je n’ai aucun problème avec Diego. Je pourrais avoir des problèmes avec d’autres joueurs mais pas avec lui. Si lui a des problèmes avec moi, je le comprends. Je ne vais pas me battre à ce sujet, mais je pense que la relation s’améliore de jour en jour. Il vaut mieux poser la question à Diego parce que, moi, je n’ai aucun problème avec lui ».

La balle est dans le camp de Schwartzman, donc…