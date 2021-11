Toujours excellent client en confé­rence de presse, Daniil Medvedev l’a de nouveau été lors du media day de Paris‐Bercy. Le Russe est notam­ment revenu sur son entraî­ne­ment sur les instal­la­tions de la Mouratoglou Aacademy avec le numéro 1 mondial, il y a quelques jours.

« C’était un très bon entraî­ne­ment, parce qu’on ne s’est pas entraîné ensemble avec Novak qu’a­vant que je ne devienne Top 10, parce qu’il est un peu moins à Monaco main­te­nant. Je ne savais pas à quoi m’at­tendre ni ce qu’on allait faire. Je ne savais pas s’il s’était beau­coup entraîné ces derniers temps. J’ai prévu ça comme un bon entraî­ne­ment. Finalement, c’était top. On a fait 2 heures. On a joué un set et des exer­cices. C’était vrai­ment top. Après on a discuté pendant 15⁄ 20 minutes. J’adore discuter avec lui. Je peux même dire que c’est mon ami, enfin j’es­père, il faut lui demander. Vraiment, c’était très agréable. Je pense qu’on a passé un bon moment et un bon entraî­ne­ment, si on parle de tennis. On a discuté après l’en­traî­ne­ment. Je lui ai dit : c’est hyper rare que le n°1 mondial et n°2 mondial s’en­traînent ensemble. Pour l’Académie, je pense que c’était top aussi. De mon côté, j’ai bien aimé l’entraînement. »