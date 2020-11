Daniil a été solide hier face à Alex de Minaur notamment à partir du 2ème set où il imprimé son rythme. Sur certains passages, il ressemblait même à la terreur de l’année dernière lors sa période faste aux Etats-Unis.

Le Russe a conscience qu’il monte en puissance et espère parvenir à joueur son meilleur tennis ce jour face à Schwartzman : « Ma forme physique n’est pas mauvaise. Je ne suis pas encore à la forme que je souhaiterais avoir, mais c’est toujours bien de remporter des victoires, comme cela a été le cas à Vienne. Après c »est vrai que j’ai perdu contre Kevin qui reste un gros serveur, cela a aussi été le cas à Saint-Pétersbourg où j’ai joué contre Reilly. Là encore, c’était difficile et j’ai du m’incliner. Quelques fois une défaite est aussi liée à des petits détails. Parfois, c’est une question de confiance, ou une question de chance. Aujourd’hui, je suis ravi de mon niveau, surtout aux deuxième et troisième sets. Si j’arrive à jouer comme cela dans les matchs à venir, je pense que j’aurai davantage de victoires, mais je prends toujours match après-match. J’espère que je pourrai montrer un tennis de qualité lors de mon match contre Diego Schwartzman«