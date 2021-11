Déçu mais pas dépité, Daniil Medvedev a fait preuve de luci­dité quand il a fallu faire une première analyse de sa défaite.

« J’aurai besoin d’un peu plus de temps pour réflé­chir à cette finale perdue. Je ne pense pas qu’il n’y a eu un vrai tour­nant dans le match. C’est vrai que j’au­rais pu mieux tenir mon service, j’au­rais pu être meilleur sur des points déci­sifs. Côté tennis, c’était super. Je dois recon­naître que Novak a été plus fort dans les moments clés notam­ment dans le 2ème et le 3ème set » a expliqué le Russe.