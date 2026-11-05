Daniil Medvedev s’est incliné ce mercredi face à Ignacio Buse, au terme d’une rencontre durant laquelle le Russe est apparu totalement lessivé, à bout de forces et visiblement impatient de terminer sa saison.
Interrogé en zone mixte après sa défaite par BB Tennis, l’ancien numéro 1 mondial n’a d’ailleurs pas caché sa lassitude, expliquant que, si cela ne tenait qu’à lui, il mettrait immédiatement un terme à sa saison.
Mais malheureusement, ou heureusement pour lui, le Russe doit encore disputer les ATP Finals à Turin, où il devra défendre pleinement ses chances après une semaine de repos qui semble plus que nécessaire.
« Je n’ai plus envie de jouer cette saison, mais je dois le faire » a déclaré Medvedev.
Une déclaration qui en dit long sur l’état de fatigue de Medvedev, visiblement impatient de pouvoir enfin souffler après une saison particulièrement éprouvante.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 11:51