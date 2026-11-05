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Medvedev n’en peut plus : « Je n’ai plus envie de jouer cette saison, mais je suis obligé de le faire »

Par
Antoine Trupiano
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Rolex Paris Masters 2025 -

Daniil Medvedev s’est incliné ce mercredi face à Ignacio Buse, au terme d’une rencontre durant laquelle le Russe est apparu tota­le­ment lessivé, à bout de forces et visi­ble­ment impa­tient de terminer sa saison.

Interrogé en zone mixte après sa défaite par BB Tennis, l’an­cien numéro 1 mondial n’a d’ailleurs pas caché sa lassi­tude, expli­quant que, si cela ne tenait qu’à lui, il mettrait immé­dia­te­ment un terme à sa saison.

Mais malheu­reu­se­ment, ou heureu­se­ment pour lui, le Russe doit encore disputer les ATP Finals à Turin, où il devra défendre plei­ne­ment ses chances après une semaine de repos qui semble plus que nécessaire.

« Je n’ai plus envie de jouer cette saison, mais je dois le faire » a déclaré Medvedev.

Une décla­ra­tion qui en dit long sur l’état de fatigue de Medvedev, visi­ble­ment impa­tient de pouvoir enfin souf­fler après une saison parti­cu­liè­re­ment éprouvante.

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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