Daniil Medvedev s’est incliné ce mercredi face à Ignacio Buse, au terme d’une rencontre durant laquelle le Russe est apparu tota­le­ment lessivé, à bout de forces et visi­ble­ment impa­tient de terminer sa saison.

Interrogé en zone mixte après sa défaite par BB Tennis, l’an­cien numéro 1 mondial n’a d’ailleurs pas caché sa lassi­tude, expli­quant que, si cela ne tenait qu’à lui, il mettrait immé­dia­te­ment un terme à sa saison.

👀 « I don’t feel like playing anymore this season, but I have to »



(с) Daniil Medvedev pic.twitter.com/lBUp3lDTA1 — BB Tennis (@BBTennis_tv) November 4, 2026

Mais malheu­reu­se­ment, ou heureu­se­ment pour lui, le Russe doit encore disputer les ATP Finals à Turin, où il devra défendre plei­ne­ment ses chances après une semaine de repos qui semble plus que nécessaire.

« Je n’ai plus envie de jouer cette saison, mais je dois le faire » a déclaré Medvedev.

Une décla­ra­tion qui en dit long sur l’état de fatigue de Medvedev, visi­ble­ment impa­tient de pouvoir enfin souf­fler après une saison parti­cu­liè­re­ment éprouvante.