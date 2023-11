Si Daniil Medvedev n’exis­tait pas, il faudrait l’inventer.

Interrogé en confé­rence de presse, à l’issue de sa défaite face à Grigor Dimitrov au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, sur son doigt d’hon­neur adressé au public pari­sien à sa sortie du court, le Russe, toujours aussi taquin, a affirmé avec un sourire en coin qu’il regar­dait simplment ses ongles.

« Non, je n’ai pas fait cela. Je regar­dais juste mes ongles comme ça (rire). Non, vrai­ment, ce n’est rien de plus que cela. Pourquoi je ferais ça à ce magni­fique public de Paris‐Bercy (sourire) ? »