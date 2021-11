Intraitable voire même injouable ce samedi en demi‐finale de Paris‐Bercy face à un Alexander Zverev sans solu­tion (6–2, 6–2), Daniil Medvedev s’est présenté devant la presse satis­fait de sa pres­ta­tion et toujours aussi lucide et sincère dans ses analyses.

« Le score est flat­teur mais parfois il ne reflète pas forcé­ment tout ce qu’il se passe sur le court. C’était un match diffi­cile physi­que­ment où j’ai eu de la réus­site sur des points impor­tants et c’est là où la diffé­rence s’est faite. Quand Zverev était à 2–1, 15–40 sur mon service, je peux commencer le match en étant mené 3–1 et avec son service il peut tenir et prendre le set. J’ai fina­le­ment réussi à breaker en premier et je pense que c’était vrai­ment un moment clé où je suis rentré dans sa tête et ensuite plus le match avan­çait et mieux je jouais. J’ai senti qu’il était sans solu­tion et j’ai continué à jouer mon jeu. On a souvent joué l’un contre l’autre avec Sascha, ce ne sera pas toujours le même match, mais je suis bien content de ma pres­ta­tion aujourd’hui (samedi). »