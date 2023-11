Forcément, certains fans qui ont attendu plus de 3 heures dehors qu’on leur ouvre les portes de la fameuse night session étaient en colère. Quelques messages assez viru­lents ont donc éclôt sur les réseaux pour parler de respect et d’un manque d’anticipation.

Il est recom­mandé aux spec­ta­teurs munis d’un billet « Night Session » pour le #RolexParisMasters d’être présent dès 19h30.



Depuis le début de la semaine, le premier match de la Night a débuté…

▪️ vers 21h15 lundi

▪️ vers 20h50 mardi

▪️ pas avant 21h40 aujourd’hui



📸 @Domgrans pic.twitter.com/SgtFF4a835 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 1, 2023

Pendant ce temps‐là, dans une ambiance de fou, Humbert tentait de faire tomber Zverev bien encou­ragés par les fans de la « matinée » qui en auront eu plus que leur argent.

Face à cette situa­tion illo­gique surtout quand on prend connais­sance des prix des billets de la night session, il est diffi­cile de rester insen­sible surtout si on est un passionné de tennis.

C’est d’ailleurs toute la nature des émojis posés par un certain « Stan the Man », dépité lui aussi par cet évène­ment qui semble en plus devenir une habi­tude au Rolex Masters de Paris.