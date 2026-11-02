Alors qu’il vient à peine de remporter le Challenger de Brest, Moïse Kouame s’apprête à défier le joueur en forme de cette fin de saison sur le circuit principal au premier tour du Rolex Paris Masters : Alejandro Davidovich Fokina, récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai.
S’il ne partira pas favori de cette rencontre face à l’un des tous meilleurs joueurs du monde, le Français pourra néanmoins compter sur le soutien du public et d’une belle confiance accumulée. C’est notamment ce qu’il a déclaré chez nos confrères de L’Équipe.
« Ça va être un bon match. Il est en pleine confiance, comme moi (rires). Il a gagné deux tournois (trois en réalité, à Majorque, Chengdu et Shanghai). C’est un très bon joueur. C’est un bon combattant. Encore une fois, ça va être un bon match, plein d’expériences. Je vais prendre du plaisir. Je vais m’amuser. On verra à la fin le résultat. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 17:59