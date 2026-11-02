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Moïse Kouame, avant un premier tour très compliqué : « Il est en pleine confiance, comme moi. C’est un très bon joueur, un bon combattant »

Par
Thomas S
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Alors qu’il vient à peine de remporter le Challenger de Brest, Moïse Kouame s’ap­prête à défier le joueur en forme de cette fin de saison sur le circuit prin­cipal au premier tour du Rolex Paris Masters : Alejandro Davidovich Fokina, récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai. 

S’il ne partira pas favori de cette rencontre face à l’un des tous meilleurs joueurs du monde, le Français pourra néan­moins compter sur le soutien du public et d’une belle confiance accu­mulée. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré chez nos confrères de L’Équipe.

« Ça va être un bon match. Il est en pleine confiance, comme moi (rires). Il a gagné deux tour­nois (trois en réalité, à Majorque, Chengdu et Shanghai). C’est un très bon joueur. C’est un bon combat­tant. Encore une fois, ça va être un bon match, plein d’ex­pé­riences. Je vais prendre du plaisir. Je vais m’amuser. On verra à la fin le résultat. »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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