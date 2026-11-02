Alors qu’il vient à peine de remporter le Challenger de Brest, Moïse Kouame s’ap­prête à défier le joueur en forme de cette fin de saison sur le circuit prin­cipal au premier tour du Rolex Paris Masters : Alejandro Davidovich Fokina, récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai.

S’il ne partira pas favori de cette rencontre face à l’un des tous meilleurs joueurs du monde, le Français pourra néan­moins compter sur le soutien du public et d’une belle confiance accu­mulée. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré chez nos confrères de L’Équipe.

« Ça va être un bon match. Il est en pleine confiance, comme moi (rires). Il a gagné deux tour­nois (trois en réalité, à Majorque, Chengdu et Shanghai). C’est un très bon joueur. C’est un bon combat­tant. Encore une fois, ça va être un bon match, plein d’ex­pé­riences. Je vais prendre du plaisir. Je vais m’amuser. On verra à la fin le résultat. »