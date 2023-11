Comme Gasquet, Wawrinka, et Murray, la « Monf » a eu un balle de match avant de perdre son duel face à un solide Cerundolo. En confé­rence de presse, il a donc un peu chambré les médias qui lui ont parlé de malé­dic­tions. Extraits.

Il y a Stan, il y a Murray, il y a toi, il y a Gasquet. Balle de match, vous perdez, on se dit qu’il y a quand même un peu de tension, malgré votre expé­rience. C’est l’éter­nelle histoire du tennis, ou ce n’est pas un hasard, vous êtes fati­gués plus que les autres parce que vous êtes plus âgés…? Mais je ne crois pas !

Je n’ai pas vu toutes les balles de match, j’ai vu celle de Richy, où il fait une double… C’est peut‐être celle‐là qu’on peut lui repro­cher, il fait une remontée incroyable, il joue le 13ème joueur mondial… Vous êtes un peu méchants !

Murray joue De Minaur, qui est excep­tionnel, 12ème mondial, il ne l’a jamais battu.

Stan, je n’ai pas vu la balle de match, je crois qu’il fait une double aussi… Je ne peux pas te dire, je n’ai pas vu, il était 2 heures du matin.

Je perds contre le 20ème ou 21ème joueur mondial, c’était…