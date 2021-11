Gaël Monfils s’est blessé pendant sa rencontre face à Adrian Mannarino, du coup, même après sa victoire, le Tricolore était déçu : « Je vais aller faire une

écho – le doc m’at­tend – pour voir si on voit un petit peu, parce que c’est à chaud.

On va voir à froid comment ça va réagir. Déjà à 100 %, je ne le bats pas (NDRL Djokovic), donc ce n’est pas à 60 % que j’aurai une chance. Il faut voir si j’ai vrai­ment la « green light du corps médical, et à partir de ce moment, je pren­drai ma déci­sion » a déclaré le Français.

Auparavant il avait fait part de sa frus­tra­tion : « Je suis un peu frustré. Je suis frustré, parce que je me suis fait mal et c’est chiant. Je me sentais bien. Je sors plus d’un match frustré, content d’avoir gagné et d’avoir quand même poussé dans un jeu assez agressif, avec une adver­saire qui, en plus, n’est pas facile à manœu­vrer quand on veut être assez agressif. J’ai réussi à mixer un peu des deux : un peu de

patience et être un peu plus agressif. Content sur ce point, mais très frustré de

m’être fait mal »