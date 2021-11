Avec les années, on a appris à décrypter les matchs de Gaël Monfils.

Comme face à Kecmanovic ce mardi pour son entrée en lice, le local est apparu lent et presque abattu dans le premier set. Certains, comme sur Eurosport, commen­çaient même à se demander s’il allait terminer la rencontre. Mais c’est mal connaître « La Monf » qui a commencé à allumer la machine à partir du milieu du deuxième set.

En face, Adrian Mannarino, d’abord très calme et en phase avec son tennis à plat et si parti­cu­lier, a logi­que­ment commencé à dégou­piller et on l’a même vu balancer sa raquette de frus­tra­tion dans l’ul­time set. C’est ce qu’on peut aussi appeler l’effet Gaël Monfils.

Finalement, ce dernier l’emporte 2–6, 7–6(4), 6–2, après 2h20 de jeu et rejoint diffi­ci­le­ment les huitièmes de finale où il sera opposé à un certain Novak Djokovic contre lequel il affiche un bilan « flat­teur » de 0 victoire pour 17 défaites…