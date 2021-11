Gaël Monfils a fait le show face à un Miomir Kecmanović perfor­mante et perforant.

Au final, le trico­lore s’est arraché bien soutenu par un public en feu.

Il reste qu’il semble bien que la « Monf » soit un peu à bout de forces même s’il a expliqué en confé­rence de presse que petit à petit les nouveautés qu’il voulait mettre en place dans son jeu commen­çaient à porter leurs fruits.

« C’est de mieux en mieux, de semaine en semaine, c’est de mieux en mieux. Honnêtement, je l’ai dit, j’ai hâte que cette saison se finisse, vrai­ment, pour pouvoir bien me réen­traîner, bien inté­grer tout ce que j’ai voulu mettre en place, et de plus en plus à semer. Mais je pense que cette présaison va me faire beau­coup de bien pour essayer de bien struc­turer tout cela, pour démarrer fort 2022. Parce que l’année 2021, elle est horrible quand même. Elle est bien horrible. (Rires) »