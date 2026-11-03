Après avoir chaleureusement remercié le public parisien, Gaël Monfils a également tenu à exprimer sa gratitude envers les organisateurs du tournoi pour avoir rendu possible ce moment si particulier et chargé d’émotion pour lui.
« Je voudrais également remercier les deux personnes devant vous, qui ont eu la lourde tâche de garder un secret et qui m’ont aidé à venir devant vous pour vous dire au revoir. J’ai traversé une période plus compliquée personnellement. Ils m’ont aidé à surmonter toutes mes peurs, toutes mes craintes. Je pensais que ce serait insurmontable de venir vous dire au revoir, droit dans les yeux. Je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur » a déclaré La Monf.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 20:51