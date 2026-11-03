Après avoir chaleu­reu­se­ment remercié le public pari­sien, Gaël Monfils a égale­ment tenu à exprimer sa grati­tude envers les orga­ni­sa­teurs du tournoi pour avoir rendu possible ce moment si parti­cu­lier et chargé d’émotion pour lui.

« Je voudrais égale­ment remer­cier les deux personnes devant vous, qui ont eu la lourde tâche de garder un secret et qui m’ont aidé à venir devant vous pour vous dire au revoir. J’ai traversé une période plus compli­quée person­nel­le­ment. Ils m’ont aidé à surmonter toutes mes peurs, toutes mes craintes. Je pensais que ce serait insur­mon­table de venir vous dire au revoir, droit dans les yeux. Je voudrais vrai­ment les remer­cier du fond du cœur » a déclaré La Monf.