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Monfils remercie Pioline et Moretton : « J’ai traversé une période plus compli­quée person­nel­le­ment. Ils m’ont aidé à surmonter toutes mes peurs, toutes mes craintes »

Par
Antoine Trupiano
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Après avoir chaleu­reu­se­ment remercié le public pari­sien, Gaël Monfils a égale­ment tenu à exprimer sa grati­tude envers les orga­ni­sa­teurs du tournoi pour avoir rendu possible ce moment si parti­cu­lier et chargé d’émotion pour lui.

« Je voudrais égale­ment remer­cier les deux personnes devant vous, qui ont eu la lourde tâche de garder un secret et qui m’ont aidé à venir devant vous pour vous dire au revoir. J’ai traversé une période plus compli­quée person­nel­le­ment. Ils m’ont aidé à surmonter toutes mes peurs, toutes mes craintes. Je pensais que ce serait insur­mon­table de venir vous dire au revoir, droit dans les yeux. Je voudrais vrai­ment les remer­cier du fond du cœur » a déclaré La Monf.

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 20:51

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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