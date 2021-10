Présent ce dimanche au media day de Paris‐Bercy, Gaël Monfils n’a pas pu éviter l’épi­neuse ques­tion de sa non‐sélection en équipe de France de Coupe Davis. Sans vrai­ment entrer dans les détails et assez évasif, Gaël se dit néan­moins prêt en cas d’un éven­tuel barrage en février.

« On a eu plein de super discus­sions avec Seb et voilà, je pense qu’il a choisi de me faire souf­fler pour cette rencontre de Coupe Davis. Il sait très bien que s’il y a barrage en février, je serai présent, si je suis sélec­tionné. Je pense que Seb a pris sa déci­sion. On a eu plein de discus­sions, comme il vous l’a exprimé je crois. Le capi­taine, il a choisi de me faire souf­fler. Donc, voilà », a déclaré Monfils qui s’est ensuite montré beau­coup plus ferme lors­qu’on lui a demandé si le récent forfait d’Ugo Humbert pouvait changer quelque chose : « J’ai déjà répondu. On est ici pour parler du tournoi de Bercy. »