En confé­rence de presse à Bercy avant son premier tour contre Francisco Cerundolo, Gaël Monfils a expliqué l’im­por­tance dans son retour en forme de son entraî­neur Mikael Tillström, avec qui il a entamé une nouvelle colla­bo­ra­tion en mai.

« Il est arrivé à un bon moment car le travail avait été effectué avec Günter (Bresnik). On avait fait un super boulot. Mais j’avais besoin d’une personne plus présente, qui puisse comprendre tous ces chan­ge­ments. Mikael, c’est un ami avec qui j’étais toujours en contact. Quand je lui ai dit ce dont j’avais besoin, il a su tout de suite m’ai­guiller. Il m’a d’abord aidé à retrouver confiance en mon jeu. Quand je dis ça, c’est que Günter m’avait emmené vers un jeu plus agressif, avec des schémas plus simples et plus percu­tants, osés. Mikael, dès le premier entraî­ne­ment, il m’a dit : ‘Je ne t’ai jamais vu aussi près de la ligne à l’échauf­fe­ment. Mets‐toi quatre mètres derrière !’ En se marrant, oui, mais tout de suite, il m’a mis dans un confort mental, dans un endroit où je me sens dix fois mieux sur le court, a raconté le Français.

Il y a eu la méthode suédoise sur certains exer­cices spéci­fiques physi­que­ment qui m’ont toujours fait du bien. Tout ça m’a fait un bien fou très rapi­de­ment. Contre Baez à Roland, ça avait de la gueule ! J’étais rassuré tout de suite sur mon choix. »