Malgré sa défaite face à Holger Rune en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Novak Djokovic a gardé le sourire. Comme pour ne pas gâcher ce merveilleux moment dans la jeune carrière du Danois, qu’il connaît depuis plusieurs années.

Le Serbe a démontré toute sa bien­veillance au filet, lors de la céré­monie de remise des trophées et aussi en confé­rence de presse. Patrick Mouratoglou, qui a intégré l’équipe du nouveau 10e mondial en octobre, a salué le compor­te­ment de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

« Tu es l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur de l’his­toire du jeu et aujourd’hui tu as montré toute ta classe et ton fair­play. Je suis sûr qu’il y aura beau­coup d’autres batailles à venir dans le futur ! », a écrit le coach fran­çais sur Instagram.

Sur ce coup, diffi­cile de ne pas partager l’avis de Mouratoglou.