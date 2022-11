Battu par Tsitispas en 8ème de finale, le Tricolore a pris le temps de faire le point sur sa situa­tion. En effet en début de semaine, il a appris que la Fédération Française avait décidé de ne plus le soutenir finan­ciè­re­ment. La première consé­quence comme il le précise c’est qu’il ne pourra pas garder son entrai­neur : « Le plus triste dans cette déci­sion, c’est que je ne vais plus pouvoir travailler avec Laurent Raymond alors qu’on faisait un excellent travail. On avan­çait petit à petit » a expliqué le Tricolore qui se dit serein sur

« Je peux être fier de moi, je suis un vrai combat­tant et je sais que je travaille dur. Maintenant je vais avoir du temps pour pouvoir m’organiser. Dans ma carrière, j’ai croisé plein de personnes sur mon chemin qui ont cru en moi, d’autres qui m’ont dit que je n’y arri­verai pas. L’important c’est d’avoir mes proches, des gens qui n’ont jamais changé de discours. Je vais croiser plein de personnes qui croi­ront en moi quand elles en auront besoin, c’est la vie, c’est le business »

Ce lundi, Corentin sera 51ème joueur mondial, le meilleur clas­se­ment de sa carrière et numéro 2 français.