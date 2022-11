3. Dans un match de folie (je dormais) qui s’est conclu après 3 heures du matin, @moutet99 a renversé Cameron Norrie pour égaler la plus belle victoire de sa carrière :

▫️ Halle 2021 vs Goffin (N°13), sur ab.

▫️ Paris 2022 vs Norrie (N°13)pic.twitter.com/aNDLa5zL4t