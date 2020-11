Malmené pendant environ un set et demi, Corentin Moutet a fait le dos rond pour finalement se ressaisir et s’imposer face à Salvatore Caruso : 3-6, 7-6(2), 6-3.

Mais en conférence de presse, le Français a surtout été interrogé sur l’absence de public et la situation en générale. Notamment la multiplication des caméras…

« On est constamment dans un monde parallèle. Ce n’est pas nouveau. Les caméras ont toujours été présentes. Elles sont là de manière différente, mais non, je ne joue pas pour les caméras de toute façon. Sinon, ce serait la même histoire aujourd’hui parce que les caméras sont toujours aussi présentes. Il y a encore plus de caméras car plus de téléspectateurs. Cela se transforme un peu en télé-réalité, c’est marrant ! », a constaté Corentin.

Il affrontera au prochain tour soit Felix Auger-Aliassime soit Marin Cilic.