Sévèrement chambré par Alexander Bublik, qui n’avait pas aimé sa déclaration avant leurs retrouvailles au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Corentin Moutet a donné sa réponse en conférence de presse après sa défaite en deux sets.
« J’essaie aujourd’hui de me concentrer sur moi. Je ne pense pas que ce soit personnel. Il est comme ça avec beaucoup de joueurs. Il aime bien se moquer de ses adversaire. Je savais à quoi m’attendre. Vous savez, il y a des gens qui parlent, des gens qui font. Je pense qu’il fait partie de la première catégorie. Cela ne sert à rien de rentrer dans un clash verbal, je ne suis pas là‐dedans. Quand les choses vont au‐delà des paroles, je sais comment les gens se comportent. Je sais le vrai personnage qu’il est, au‐delà du personnage qu’il laisse transparaître devant les médias, donc cela ne sert à rien de parler derrière un micro. Il est assez bon pour ça, donc je le laisserai faire ça. »
Pour rappel, les deux hommes avaient failli en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 08:01