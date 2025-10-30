Sévèrement chambré par Alexander Bublik, qui n’avait pas aimé sa décla­ra­tion avant leurs retrou­vailles au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Corentin Moutet a donné sa réponse en confé­rence de presse après sa défaite en deux sets.

« J’essaie aujourd’hui de me concen­trer sur moi. Je ne pense pas que ce soit personnel. Il est comme ça avec beau­coup de joueurs. Il aime bien se moquer de ses adver­saire. Je savais à quoi m’attendre. Vous savez, il y a des gens qui parlent, des gens qui font. Je pense qu’il fait partie de la première caté­gorie. Cela ne sert à rien de rentrer dans un clash verbal, je ne suis pas là‐dedans. Quand les choses vont au‐delà des paroles, je sais comment les gens se comportent. Je sais le vrai person­nage qu’il est, au‐delà du person­nage qu’il laisse trans­pa­raître devant les médias, donc cela ne sert à rien de parler derrière un micro. Il est assez bon pour ça, donc je le lais­serai faire ça. »

Pour rappel, les deux hommes avaient failli en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier.