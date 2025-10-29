Face à Opelka et malgré un mauvais premier set, Corentin Moutet a su se mobi­liser pour parvenir à dominer le géant améri­cain. Une belle perfor­mance qu’il tentera de confirmer face à Alexander Bublik avec qui il avait eu des mots par le passé.

Interrogé sur sa progres­sion et son clas­se­ment futur, Coco assume son statut. D’ailleurs suivant sa perfor­mance à Nanterre et celle de Rinderknech, il se peut que le Parisien devienne le numéro 1 tricolore.

« Je me sens plus à ma place à ce clas­se­ment qu’il y a quelque temps. Je savais être capable. Pour faire partie des 30 meilleurs joueurs du monde, il faut jouer beau­coup de matchs, battre de très bons joueurs, être constant dans ce qu’on délivre sur le terrain, ce qui n’était pas mon cas ces dernières années, pour plein de raisons diffé­rentes. Je savais que j’étais capable, mais il fallait que je progresse dans certains domaines. On a beau­coup travaillé dessus. Je suis très fier qu’on ait réussi à le faire, qu’on ait eu le courage de le faire. Ce n’est pas une fin en soi, c’est une étape. On vise évidem­ment plus haut. Mais c’est vrai que quand je regar­dais les joueurs qui étaient 30e et que je n’y étais pas, je sentais que j’avais ma place. Il fallait faire les efforts pour. Je les ai faits. Je suis fier. Je ne trouve pas ça anormal d’être à ce clas­se­ment aujourd’hui »