Dépité hier alors qu’il devait boucler son duel face à Gilles Simon, Andy Murray est revenu sur cet échec chez nos confrères du Daily Mail. L’Ecossais n’est pas tendre avec lui même.

« Ressentir des crampes après un set et demi sur un court couvert, où il ne fait pas trop chaud, est inac­cep­table. La victoire n’était pas garantie, mais lorsque vous perdez des matches et que vous pensez que c’est dû à votre forme physique, c’est vrai­ment déce­vant. La réalité est que je dois travailler plus dur. Il y a des choses que je ne peux clai­re­ment plus faire, donc je dois être plus prudent avec certains de mes entraî­ne­ments. »