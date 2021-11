À l’issue de sa belle victoire face à Jannik Sinner ce mercredi en Suède, Andy Murray a été inter­rogé sur la finale de Paris‐Bercy et la tactique adoptée en cours de match par Novak Djokovic pour désta­bi­liser Daniil Medvedev. Et l’ana­lyse du Britannique est forcé­ment pertinente.

« Ce qui est diffi­cile avec le tennis, c’est que vous pouvez élaborer un plan de jeu, après avoir regardé le joueur que vous allez affronter sur vidéo, et il peut arriver et faire quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. Novak l’a fait en finale contre Medvedev alors qu’il perdait. Je suis sûr que Daniil ne s’at­ten­dait pas à ce que Novak fasse autant de service‐volées comme il l’a fait. Il faut donc être capable de s’adapter sur le court et de penser par soi‐même, et c’est ce qui fait souvent la diffé­rence entre les bons et les grands joueurs : ils sont capables de s’adapter et de s’ajuster pendant le match. »