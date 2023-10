Battu pour la sixième fois en autant de matchs par Alex De Minaur, ce lundi au premier tour du Masters 1000 de Paris, alors qu’il menait pour­tant 5–2, double break, dans l’ul­time manche, Andy Murray, inter­rogé par nos confrères du Dailymail à l’issue de la rencontre, a reconnu qu’il n’ar­ri­vait plus à être tota­le­ment lui‐même sur le court ces derniers temps.

Une réac­tion un peu inquié­tante mais surtout très lucide de la part du double cham­pion olympique.

« C’est frus­trant. Je n’ap­précie pas vrai­ment ce que je ressens sur le court et comment je joue en ce moment. Les cinq ou six derniers mois n’ont pas été très agréables, alors je dois essayer de retrouver un peu de ce plaisir, parce que dans un match comme celui‐là, il n’y a pas beau­coup de posi­ti­vité. Quand je joue un bon point, je ne me mets pas vrai­ment en avant. Dans les moments impor­tants, cette volonté de gagner et de se battre a toujours été une grande partie de mon jeu. Ce qui s’est passé aujourd’hui (lundi), je ne me souviens pas l’avoir vécu aupa­ra­vant, ce n’est pas vrai­ment moi. La façon dont je me sens et dont je joue sur le terrain… Je ne me suis pas senti bien dans mon jeu pendant une grande partie de l’année. Vous voulez évidem­ment voir des progrès et sentir que vous vous rappro­chez de quelque chose, mais je n’ai pas vrai­ment ressenti cela. Il y a eu quelques petits signes au cours de l’été aux États‐Unis, mais rien de durable ou de constant. »