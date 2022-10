Il a suffi d’un article passe partout sur le fait que Rafa conti­nuait à s’en­trainer fort chez lui pour que certains médias pensent que cela était une offi­cia­li­sa­tion de sa parti­ci­pa­tion à Bercy et à Turin.

🎾@RafaelNadal prepara les 2⃣ darreres grans cites de l’any



Hem estat a l’en­tre­na­ment del mana­corí



Vol arribar preparat i amb bones sensa­cions a París Bercy i a la Copa dels Mestres de Londres 👇https://t.co/qw3h2F2u6X — Esports IB3 (@EsportsIB3) October 24, 2022

Or, rien d’of­fi­ciel n’est sorti et même si cela est fort possible, la prudence doit être la règle tant que Rafa ou un membre de son staff ne l’a pas clai­re­ment expliqué. Certains supports évoquent le fait que Moya l’au­rait confirmé sans nous en donner la source ni les mots prononcés par son coach.