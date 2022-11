Alors qu’il ne lui reste plus que le Masters à jouer (du 13 au 20 novembre à Turin) avant sa tournée en Amérique du Sud avec Casper Ruud, Rafael Nadal, devenu papa il y a quelques semaines, a dévoilé ses inten­tions pour la saison 2023.

« L’année prochaine, je vais essayer de me battre pour revenir, remettre les choses en pers­pec­tive. Je vais essayer de conti­nuer à faire de mon mieux. Je dois être en assez bonne santé pour passer des jours et des jours sur le circuit, et c’est tout ! », a déclaré l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, qui a égale­ment fait passer un message sur Instagram.

« On se voit en mai », a écrit Rafa, qui reviendra à Paris pour tenter de remporter un 15e titre à Roland‐Garros.