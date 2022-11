Rafael Nadal est sorti par la petite porte du tournoi pari­sien hier soir face à Tommy Paul. Malgré le gain du premier set, le Majorquin était par la suite tota­le­ment débordé par un Américain très agressif.

Le Majorquin est revenu sur sa décon­venue en confé­rence de presse. Il a expliqué n’avoir plus qu’un seul objectif en tête pour la fin de saison. Ses fans crai­gnait ne plus voir « Rafa » en compé­ti­tion avant 2023, ils sont main­te­nant rassurés. L’Espagnol veut être à Turin même s’il avoue être en manque de rythme.

« J’ai besoin de jouer, passer des jours sur le circuit. Je n’ai pas d’autre plan en tête que d’aller à Turin. Je suis enthou­siaste à l’idée d’y jouer, même si les derniers mois n’ont pas été parfaits pour moi, mais je n’ai rien à perdre après une bonne année. Donc, je vais y aller, faire de mon mieux et, en fin de compte, j’ai besoin de jours sur le circuit, parce que ces cinq derniers mois, je n’ai pas passé assez de jour­nées sur le circuit. Je ne parle même pas d’être sur le circuit, je parle juste de m’en­traîner, d’être présent sur le circuit. Si je me sens bien, je vais essayer d’ar­river un petit peu plus tôt que d’ha­bi­tude pour pouvoir m’en­traîner et me donner la possi­bi­lité de faire une belle ATP Tour Finals. C’est peut‐être le dernier à mon âge, je vais donc faire de mon mieux pour profiter de celui‐ci »