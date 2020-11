Battu par un excellent Alexander Zverev en demi-finales du Masters 1000 parisien, Rafael Nadal est revenu en conférence de presse d’après match sur cette défaite. Loin de broyer du noir, il considère au contraire que cette semaine va lui permettre d’arriver fin prêt pour le Masters londonien qui débutera le 15 novembre.

« Je l’ai déjà dit auparavant, ce n’est pas un mauvais tournoi. J’ai passé des heures sur le court, j’aurais aimé le remporter mais c’est toujours difficile. J’ai eu le bon comportement pendant tout le tournoi en ayant un esprit combatif. J’ai pu disputer quatre matchs, c’est donc une bonne préparation pour Londres. Il faut que je fasse quelques ajustements mais là où c’était important, j’étais au rendez-vous. J’ai une semaine devant moi et un peu plus même pour m’entraîner et je pense que je serai prêt au moment venu », a déclaré un Rafa visiblement revanchard.