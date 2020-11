La conférence de presse de Rafael Nadal fut très courte après son quart de finale remporté face à Pablo Carreno-Busta. Mais on aura appris l’essentiel : le Majorquin n’est pas satisfait de son retour de service. Perfectionniste, il veut absolument améliorer ce compartiment du jeu lors de sa demi-finale face à Alexander Zverev.

« Pablo a commencé à très bien jouer. En fait, il était très à l’aise sur son service. Je n’arrivais pas à être solide sur mes retours et à le malmener. Quand on a le sentiment qu’on n’est pas assez bon avec son service, alors il faut être plus agressif, il faut consolider le retour de service et ça, c’était le problème. Il faut lui rendre hommage car il a très bien joué, il a joué de manière très agressive. C’est en tout cas comme ça que je l’ai perçu. Et ce qui est important pour moi, c’est d’améliorer mon retour de service. Mon service fonctionne bien, je pense. Le reste du jeu, il faut dire que je joue de mieux en mieux, mais il faut que je travaille plus sur mon retour », a insisté Rafael Nadal.

Parfois malmené dans son tournoi, le numéro 2 mondial va devoir hausser son niveau ce samedi.