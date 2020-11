Lors de sa conférence de presse après son succès face à son ami Féliciano Lopez, Rafael Nadal insisté sur la « résilience » dont il a fait preuve pendant sa carrière : « Je suis fier de beaucoup de choses dans ma carrière. Il est vrai que j’ai contracté des blessures à différentes parties de ma carrière. Et j’ai toujours nourri une passion indéfectible pour ce sport, pour poursuivre cette activité, j’en suis fier également. Même après avoir accompli beaucoup de choses, j’ai toujours été en mesure de garder cette faim de victoires, d’aller de l’avant, tout en gardant l’humilité et d’accepter les défis à surmonter, d’accepter qu’à certains moments, les choses n’allaient pas dans le sens que je voulais ou comme je m’y attendais. Mais j’ai toujours eu de l’aide avec des gens fantastiques autour de moi et une famille aussi. Sans cela, je n’y parviendrai jamais »