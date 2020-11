Sans briller, Rafael Nadal s’est qualifié pour les quarts de finale sur le Masters 1000 parisien après sa victoire en deux sets sur Jordan Thompson (6-1, 7-6). Interrogé à l’issue de la rencontre, l’Espagnol a reconnu que rien n’a été simple pour lui : « J’ai réussi à breaker assez rapidement dans la première manche. Ensuite, il a commencé a bien servir, et il y a quelques points serrés qu’il a très bien joués. C’était serré, très franchement, mais j’ai trouvé un moyen de gagner ce tie-break et de finalement remporter le match. J’aime toujours beaucoup ce que je fais et j’espère continuer aussi longtemps que possible », a expliqué Nadal après la rencontre.