Comme à son habitude, Rafael Nadal a tenu à rendre hommage à son adversaire qu’il a trouvé constant et en net progrès dans certains compartiments du jeu : « Alexander a très bien joué. Il vient de gagner deux tournois de suite. Son service est très puissant. Et moi, il y a certains compartiments du jeu où j’aurai du être plus performant. Mon retour était meilleur que les autres jours mais j’ai compris un peu tard que je devais me mettre très loin derrière la ligne de fond. Donc à des moments, je n’ai pas été en mesure de répondre, parce qu’il servait de véritables fusées. Sa frappe est très bonne, son coup droit est bien meilleur. Je dois juste accepter cette défaite. Il n’y a pas de malédiction ici à Bercy, loin de là. C’est juste un tournoi compliqué à cause des conditions. Ne pas gagner un Masters 1000 n’est pas une chose anormale. Vous gagnez ou perdez parce que vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde »