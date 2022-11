Battu mais pas abattu, Rafael Nadal comme à son habi­tude a analysé avec luci­dité sa perfor­mance face à Tommy Paul.

« Il y a beau­coup de choses ces dernières semaines, ces derniers mois sans aucun doute qui se sont passées. Mais voilà ! Nous sommes toujours prêts à trouver des excuses mais, en fin de compte, c’est toujours la même chose. Si tu joues bien, tu gagnes ; si tu ne joues pas bien, tu perds ! Je tenais le match au deuxième set, avec un set et un break d’avance, mais j’ai fait un très mauvais jeu à ce moment‐là. Puis dans certains passages déci­sifs, je n’ai pas pris les bonnes déci­sions. Voilà, c’est tout ! Il a très bien joué. Il a eu une excel­lente année jusqu’ici, donc féli­ci­ta­tions à lui. Il a joué avec la bonne inten­sité et la bonne concen­tra­tion. Il a pris des risques. Moi, j’ai essayé de faire ça pendant un certain temps, mais je n’ai pas pu réussir à continuer.